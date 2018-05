V sobotu se měli Ján Kuciak se svou snoubenkou brát. Ve stejném kostele proběhla vzpomínka na zavražděný pár

Jeden z duchovních během mše řekl, že i malé zrnko dá do pohybu horu a že to, co dali do pohybu Kuciak a Kušnírová, už nikdo nezastaví. „Chceme zde tvořit novou kulturu, slušné Slovensko,“ dodal.

Iniciativa občanských aktivistů pod názvem Za slušné Slovensko zorganizovala po únorové dvojnásobné vraždě mohutné mítinky po celém Slovensku. Naposledy se tisíce lidí v pátek zúčastnily shromáždění, která byla v několika městech svolána i na památku Kuciaka a Kušnírové.

Mše předcházela kulturní akci s názvem Koncert pro Jána a Martinu, kterou na fotbalovém hřišti v Gregorovcích zorganizoval pořadatel největšího slovenského hudebního festivalu Pohoda Michal Kaščák. „Hudba doprovází lidi nejen při veselých příležitostech, ale i při těch smutných, a toto je jedna z nich. Jde jen o obyčejné vyjádření lidské sounáležitosti s truchlícími rodinami,“ řekl Kaščák. Na koncert pozval více než desítku hudebníků a kapel, mezi nimi i populární slovenskou zpěvačku Janu Kirschner či Michaela Kocába.

Fica v čele vlády nahradil jeho stranický podřízený

Vražda Kuciaka a Kušnírové, která podle dřívějšího sdělení slovenské policie souvisela nejspíš s investigativní prací novináře, vyvolala na Slovensku politickou krizi. V polovině března podal demisi nejdéle sloužící slovenský premiér Robert Fico, kterého v čele nového kabinetu vystřídal místopředseda jeho strany Smer – sociálna demokracia Peter Pellegrini.