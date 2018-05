V německém Trevíru odhalili pětimetrovou sochu Karla Marxe. Monumentální dar z Číny budí kontroverze

Názor na bronzové dílo, které i s podstavcem měří 5,5 metru, dělí obyvatele Trevíru už dlouho. „Přijde mi to dobré, zajímavé. Takový památník Karla Marxe tady v Trevíru ještě nemáme. Je to důležitý politický myslitel, a to by mělo být někde ve městě vidět,“ uvedl již dříve místní student Alexander, podle něhož Marxovy spisy výrazně ovlivnily vývoj lidstva za poslední dvě století.

Opačný názor vyjádřil důchodce Siegfried. „Nezapadá to do dnešní doby. Je to příliš velké, okázalé. Řekl bych, že jde jen o to nalákat sem čínské turisty,“ poznamenal v narážce na to, že do města u hranic s Lucemburskem ročně směřuje kolem 50 tisíc turistů z Číny.

Socha byla střežena na neznámém místě, aby ji její kritici před odhalením nezničili

Socha slavného čínského umělce Wu Wej-šana měla původně i s podstavcem měřit 6,3 metru, ale to se ukázalo jako příliš. Trevír se proto s autorem dohodl, že dílo bude o něco menší. Město se také rozhodlo, že poblíž sochy instaluje informační tabulku, která Marxe, jeho dílo a vliv zařadí do historických souvislostí.