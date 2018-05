Bude Izrael v roce 2050 uzavřenou zemí? Ultraortodoxních židů přibývá, hrozí i válka s Íránem

Izrael slaví 70 let své těžce bráněné existence. Ekonomicky úspěšná demokratická země čelí řadě výzev – od nerovnosti ve společnosti až po nevyřešený konflikt s Palestinci. Podle expertů tkví řešení v souhře okolností: nastat musí změny v politickém vedení na obou stranách. Nutná je i spolupráce velmocí a také mírové smlouvy s odvěkými nepřáteli včetně Íránu. Pokud hrozí Izraeli nějaká válka, tak právě s Teheránem, shodují se odborníci, které oslovil web ČT24. Za třicet let by se podle nich mohla izraelská společnost více uzavřít do sebe, v zemi totiž přibývá ultraortodoxních židů.