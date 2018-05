Dvě staletí Karla Marxe. Proklínaný revolucionář stále dokáže zatnout drápky

Marx skutečně nestuduje příliš řádně. Historky o noci strávené ve školním vězení kvůli rušení nočního klidu či o podniknutém souboji otec přijímal s velkou nelibostí, a tak ještě před ukončením prvního ročníku oznámil správě bonnské univerzity, že jeho syn přestoupí do Berlína.

Nakonec se však nevěnuje ani teologii, ani poezii. Advokát Heinrich Marx, zámožný Trevířan, který přestoupil z judaismu na protestantismus, doufal, že jeho nejstarší syn půjde v jeho stopách. A Karel opravdu šel studovat práva do Bonnu. Brzy odtud ale začaly chodit zprávy, že usedne-li občas nad knihu, je to kniha filozofická, a jinak raději pije s kumpány.

Vzali se poté, co na jaře 1843 pruská vláda zakazuje kolínský opoziční list Rýnský deník, kde Marx po doktorátu pracoval jako redaktor. S Jenny proto odjíždí do Paříže, bašty revolucionářů. I odtud byl ale na žádost pruské vlády vypovězen a žije tři roky v Bruselu, než trvale zakotvil v Londýně.

Když jako třiadvacetiletý obhajuje doktorskou disertační práci o Epikurově filozofii na Jenské univerzitě, je zároveň už pět let zasnoubený s urozenou královnou trevírských plesů, kráskou s „broskvovou pletí“ Jenny von Westphalenovou, sestrou svého spolužáka z gymnázia.

Právní vědy brzy ustoupily do pozadí, když si mladý student uvědomil, že jej „neodolatelně láká pustit se do křížku s filozofií“. Stále více ho fascinovaly hlavně myšlenky a osobnost německého filozofa Georga Friedricha Hegela, jehož odkaz zásadně utvářel intelektuální klima doby. Právě k němu se Marx nejdříve přiklonil, aby později jeho rozhodnou kritikou založil své vlastní monumentální dílo.

V těch neklidných letech vede ostré polemiky s dalšími revolučně naladěnými intelektuály a zároveň navazuje blízké přátelství s Bedřichem Engelsem, který se Marxovi stane nejen nejbližším spolupracovníkem při rozvíjení komunistické ideologie, ale také významným mecenášem díky podílu v manchesterské továrně.

Zabavili hračky i kolébku

Marx si totiž nikdy nenašel stálejší zaměstnání, které by rodinu vytrhlo z velké materiální bídy. Rodina žije z rozprodávání Jennina stříbra, z darů nebo půjček. Marxova matka, od které nejednou žádal dědictví po otci, vzkazuje: „Místo psaní Kapitálu bys měl raději nějaký vytvořit.“ Stane se, že Marx nemůže vycházet ven, protože svoje oblečení nechal odnést do zastavárny. Jindy je vybavení bytu zabaveno.

„Přišli do domu dva exekutoři, zabavili všechny moje drobné věci, peřiny, prádlo, šatstvo, dokonce i kolébku mého ubohého dítěte a lepší hračky děvčátek, která se na to s hořkým pláčem dívala,“ popisuje Jenny svízelnou rodinnou situaci příteli.

Ze šesti dětí se dospělosti dožijí pouze tři. Až mnohem později se Marx svěřuje jednomu ze svých zeťů, že revolucionář by neměl zakládat rodinu.

Nakonec rodina žije z doživotní pravidelné renty od Engelse, který dokázal skloubit kritiku kapitalismu s vlastním, poměrně úspěšným podnikáním. Své zisky věnuje ve prospěch socialistického hnutí a na podporu Marxe, který se díky tomu může věnovat hlavně přemýšlení a psaní.

Pět knih zabírá jen jeho korespondence s Engelsem. Přezdívali si Mouřenín a Generál a posledních patnáct let života se denně navštěvovali. Jenny však Engelse vinila z toho, že jejího muže vodí do nevěstinců a opíjí se s ním. K většímu porozumění nepomohlo ani to, že na sebe Engels vzal otcovství chlapce, vzešlého z milostné aféry Marxe s jejich hospodyní.

Proletáři všech zemí

Největším dobrodružstvím, do kterého se Marx a Engels společně pustili, ale nebyly milostné avantýry ani pitky, nýbrž revoluce. Již v roce 1848 spolu vydávají slavný Manifest komunistické strany sepsaný na popud Svazu komunistů jako první vědecký program mezinárodního dělnického hnutí.

Brožura o 23 stránkách začíná známou větou „Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu“ a pokračuje výzvou sotva třicetiletých filozofů k násilnému svržení kapitalismu dělnickou třídou, nastolení beztřídní společnosti a zrušení soukromého vlastnictví.