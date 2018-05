Pět let pomáhají čeští lékaři v Jordánsku. Odoperovali už dva tisíce pacientů

video Události: Pět let pomáhají čeští lékaři v Jordánsku

Jordánsko se v posledních letech stalo prioritní zemí celého programu Medevac. Počet syrských a jordánských pacientů, které odoperovaly české lékařské týmy, už přesáhl cifru dvou tisíc. Uprchlíků ze Sýrie už je v pouštním království bezmála 700 tisíc.

Vyslat tým na Blízký východ je podle administrátorky programu Medevac Dariny Mikolášové levnější než vozit pacienty na operace třeba do Česka. „Zajistit zdravotnickou skupinu chirurgů i sálového personálu o pěti lidech je i administrativně jednodušší,“ dodává.

V těchto dnech jsou v Jordánsku souběžně oftalmologický a traumatologický tým. Do konce roku mají přijet ještě nejméně dva. Takže celkový počet českých výprav na pomoc syrským uprchlíkům a chudým Jordáncům se na kulaté výročí Medevacu vyšplhá na jedenáct.

„Jsou někteří pacienti, kteří byli léčení čtyři až pět let i několika týmy, ale neúspěšně. A chvála bohu, naše týmy je operovaly před rokem a tento rok jsem je sledoval zpětně a výsledky byly vynikající,“ uvádí jordánský spolupracovník programu Medevac Watheq Al Qsous.

Před pěti lety tu čeští kardiochirurgové odoperovali 6 pacientů – náklady byly dva miliony korun. Vloni to bylo už 875 operací za 43 milionů korun. Oftalmologové Naďa Jirásková a Jiří Pašta, plastický chirurg Martin Molitor, kardiochirurg Roman Gebauer, ortoped Jiří Chomiak. To jsou jen některá ze jmen, která se do Jordánska pravidelně vracejí.

„Tou motivací je v podstatě odpočinout si od českého prostředí. Poznat jinou kulturu, poznat zdravotnictví v jiných zemích,“ říká traumatolog FN Olomouc Petr Špiroch.