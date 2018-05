Palestinský lídr Abbás se po svém znovuzvolení omluvil za projev kritizovaný jako antisemitský

Abbás se omluvil za projev kritizovaný jako antisemitský

Palestinský vůdce Mahmúd Abbás se v pátek omluvil za svá pondělní vyjádření, která Izrael označoval za antisemitská. Abbás před pár dny prohlásil: „Od 11. století až do holocaustu byli Židé, kteří se přesunuli do západní a východní Evropy, masakrovaní každých 10 až 15 let. Ale proč se tak dělo? Oni říkají: Protože jsme Židé.“ Podle něj historici a spisovatelé, včetně židovských, podali důkaz, že to nebylo proto, že jsou Židé.

„Důkaz“ je podle palestinského vůdce i v dřívějším soužití Židů a Arabů v arabských zemích. „Proč tam nebyl za 1400 let žádný incident proti Židům kvůli tomu, že jsou Židé?“ ptal se Abbás. V projevu pak řekl, že holocaust „nebyl výsledkem antisemitismu“, ale spíše důsledkem „sociálního chování (Židů), účtování úroků a finančních záležitostí“. Jeho projev ovšem odsoudili izraelští politici a židovské organizace.