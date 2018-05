Slavný švýcarský Bernina Express: elegantní jízda od Rýna přes Alpy až do Itálie

Romantické focení po chvíli přeruší píšťalka průvodčího. Podle průvodců je to vzdušnou čarou dolů do údolí jen pět kilometrů, jenže my tam pojedeme tři čtvrtě hodiny. Není divu: vlak musí postupně klesnout o tisíc výškových metrů, takže projektanti před sto patnácti lety opět museli sestavit plán sestupu za pomocí zatáček, viaduktů a galerií – a výsledek? Místo „vzdušných“ pěti kilometrů vlak nadjede víc než trojnásobek. Na každý kilometr připadá klesání o 70 až 80 metrů.

Jen co se vagony vynoří z horských a lesních úseků, mohou se pasažéři kochat pohledem z obrovské výšky na už zmíněné široké údolí Poschiavo. Jako z letadla. Údolí máme chvíli po pravé ruce, chvíli po levé – to podle toho, jak se vlak při klesání v zatáčkách kroutí. A pokud jste někdy hráli deskovou hru Carcassonne, máte celkem výstižnou představu o tom, jak přesně vypadají jednotlivé silnicemi protkané vesničky pod horami.

Klesáme dál, stále jsme ve Švýcarsku, ale už je cítit italský vliv i teplejší italské podnebí. Ostatně cílová stanice Tirano už je za italskou hranicí. Zajímavostí je, že třeba v městečku Le Prese je železniční trať stejně jako v cílovém Tiranu zapuštěna doprostřed silnice. Když zrovna nejede vlak, normálně se po ní prohánějí auta.

My projedeme ještě kolem jezera Lago de Poschiavo a už jsou zase všichni fotografové u oken, následuje průjezd zastávkou Brusio a kousek za ní jeden ze symbolů celého Švýcarska, kruhový kamenný viadukt. Vlak se na něm ve smyčce postupně otočí o celé kolo – opět to není samoúčelné, ale jde o důmyslný nápad, jak na krátkém úseku 110 metrů nechat trať opět klesnout.

Tohle je už skoro cíl, do Tirana je to jen pár kilometrů. Město samo o sobě není nijak zvlášť zajímavé, ale kdo chce vidět slibované palmy, nějakou určitě najde. Pro cestovatele nastává zásadní otázka: dát si oběd a za hodinu a půl vyrazit stejnou soupravou po stejné trati zpět? Nebo využít autobusového pokračování trasy Bernina Expressu a přejet až do středomořsky působícího Lugana, kde to teprve bude ten slibovaný palmový ráj?