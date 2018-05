Skotsko válčí se závislostí na alkoholu, minimální cenu nově určí stát

Každý týden skoro 700 Skotů přebere do té míry, že skončí v nemocnici. Víc než dvěma desítkám týdně už hospitalizace nepomůže – jejich alkoholový mejdan či dlouhodobá závislost končí smrtí.

Skotská vláda se proto naplno pustila do boje proti nadměrné spotřebě alkoholu. Od začátku května zavádí minimální cenu: 50 pencí za jednotku alkoholu. V důsledku by láhev nejlevnějšího piva neměla přijít na legálním skotském trhu na míň než v přepočtu 20 korun. U láhve vína je to 150 korun.

Zákon ale míří především na ty nejlevnější druhy tvrdého alkoholu, které jdou do prodeje mimo restaurace. „Jako někdo, kdo si tím prošel, vím, že kulturní vzorce silně přispívají k problémům s alkoholem. A jen když vyšleme silný signál, i prostřednictvím intervence vlády, můžeme tento trend zvrátit,“ míní bývalý alkoholik Darren McGarvey.