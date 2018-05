Německá policie krotila rebely v azylovém centru v Ellwangenu. Dopadla hledaného muže z Toga

Mladý Tožan měl být odvezen do Itálie, ve které vstoupil do Evropy. Jeho odvozu ale v pondělí násilím bránilo asi 150 dalších přistěhovalců a muži se podařilo utéct. Policie se tehdy stáhla a situace v azylovém centru byla od té doby až do čtvrtečního zásahu napjatá. „Nedovolíme ustanovení žádných zón bezpráví,“ prohlásil ke znovunastolení pořádku zástupce velitele místní policejní jednotky Bernhard Weber.

Weber upozornil, že policie má za sebou stovky pokojných deportací a podtrhnul výjimečnost tohoto případu. Tožan se nyní přesune do jiného azylového centra, cílem je ale i nadále jeho deportace. Přesun s ním absolvuje 17 dalších lidí. Ti podle policejních údajů opakovaně v Ellwangenu podněcovali nepokoje. „Taková opatření k oddělení strůjců nepokojů už dříve vedla k úspěšnému nastolení klidu v zemském registračním středisku,“ uvedla policie v Aalenu.

Policisté při akci zadrželi pět obyvatel azylového centra pro podezření z krádeže nebo obchodu s drogami. Jeden ze zasahujících policistů Peter Hönle popsal atmosféru při zásahu jako velmi napjatou a plnou vybičovaných emocí. „Naším cílem bylo přistoupit k těm lidem velmi odhodlaně a profesionálně,“ dodal.

Středisko v Ellwangenu už bylo dějištěm sporů a bitek mezi jeho obyvateli i v lednu. Tehdy tam utrpělo zranění několik lidí. V současnosti tam přebývá asi 500 žadatelů o azyl převážně z afrických zemí včetně Nigérie, Guineje a Kamerunu.