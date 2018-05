Cenzura, propaganda, šikana. Přes 190 slovenských novinářů kritizuje šéfy veřejnoprávní RTVS

Dopis oslovuje jmenovitě ředitele Jaroslava Rezníka a tři jeho kolegy z vedení. „RTVS je veřejnoprávní instituce financovaná z koncesionářských poplatků. Nepatří žádné vládě ani politické straně, ale veřejnosti. Má sloužit veřenosti, která vás platí, ne politické moci,“ píše se v něm. Autoři dodali, že veřejnoprávní televizi a rozhlas vedou lidé, jejichž kariéra se více spojuje s politickým marketingem než s povoláním novináře. Rezníka prosazovali do čela instituce poslanci Smeru-SD Roberta Fica a Slovenskej národnej strany (SNS).

Znepokojení nad situací ve veřejnoprávním médiu vyjádřil i prezident Andrej Kiska. Zdůraznil, že svobodná a nezávislá média jsou nevyhnutelnou podmínkou demokracie. „Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové je ranou, která se nikdy nezahojí a nepřestane bolet. Útoky na novináře a znevažování jejich práce jsou na Slovensku už roky běžně přítomné,“ napsal Kiska u příležitosti Dne svobody tisku.

Slovenský prezident považuje za nepřípustné propuštění redaktorů RTVS za to, že projevili svůj názor. „Veřejnoprávní instituce nepatří jejímu řediteli ani straně, která jej tam dosadila. RTVS se nesmí stát služkou politiků a je důležité nahlas a veřejně diskutovat o tom, co se v této instituci děje. Vedení RTVS by mělo pravidelně, jasně a srozumitelně vysvětlovat koncesionářům své kroky,“ míní slovenský prezident.

Očekává, že zodpovědné instituce učiní potřebné kroky pro ochranu novinářů v RTVS i kvalitu obsahu vysílání.