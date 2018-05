Při oslavách židovského svátku explodovala vatra. Lidé do ohně házeli mobily a lili benzin

Až třicet lidí utrpělo ve středu večer zranění při oslavách židovského svátku Lag ba-omer na severu Londýna. Při zapálení explodovala vatra. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Podle jedněch svědků za něj mohl benzin nalitý do vatry, podle jiných mohly svou roli sehrát mobilní telefony, které lidé do plamenů naházeli.