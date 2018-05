Budoucí lékaře posílá australská univerzita na praxi mezi domorodce

Na odlehlý severní poloostrov Austrálie vysílá univerzita Adelaide studenty medicíny. Z přímořského letoviska přeletí napříč celý kontinent a ocitnou se v Arnhemské zemi osídlené převážně původními obyvateli. Ty trápí jak chronické nemoci, tak akutní nedostatek lékařů.

„Nikdy jsem nestrávil nějakou delší dobu na venkově nebo v australské pustině. Když se objevila příležitost, pomyslel jsem si, že radši půjdu hned, jinak to možná neudělám nikdy,“ vysvětluje student medicíny Max Deighton.

Medici pomáhají s vyšetřením pacientů v ambulanci, poskytují první pomoc, léčí v terénu a zkouší se zapojit do běžného nemocničního provozu. To vše dělají pod dohledem místních zkušených lékařů, kteří věří, že by někteří z nich mohli po ukončení studia posílit jejich řady.

„Víme, že když budeme mít víc mladých doktorů na praxi nebo v našich venkovských komunitách, tak nám pomůžou výhledově vyřešit nedostatek zdravotnického personálu,“ říká Peter Rischbieth z Asociace praktických lékařů v odlehlých oblastech Austrálie.

Studenti se za pět měsíců praxe dokážou s domorodci sžít, poznají jejich kulturu a zvyky. „Snažíme se zapojit, jak jen můžeme. Hrajeme ve fotbalovém klubu, jsme příšerní, ale užijeme si při tom hodně legrace,“ vypráví student Tom Pike.

Už tři medici po stáži v nemocnici na severním výběžku australské pevniny se usadili. Univerzita v Adelaide plánuje program stáží rozšířit i na jiné oblasti státu Severní teritorium, kde praktičtí lékaři dlouhodobě chybí.