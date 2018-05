Kanye West opět šokoval. Otroctví černochů bylo podle něj volbou

Ještě větší překvapení připravuje sebevědomý umělec svými nehudebními vystoupeními. Opakovaně narušil předávání cen Grammy, nevybíravými výroky urážel nejen kolegy z branže. Minulý týden zase zaskočil veřejnost vysvětlením, proč podporuje prezidenta Donalda Trumpa: „To, že vyhrál, něco dokazuje. Dokazuje to, že je všechno možné.“

I West hodlá kandidovat na prezidenta. Teď černoch z Atlanty šokoval slovy k postavení Afroameričanů ve společnosti: „O otroctví slyšíte 400 let. Čtyři sta let? To zní jako volba! Je to, jako bychom v tom byli mentálně uvězněni,“ prohlásil.

Kanye West se později pokusil své prohlášení vysvětlit na Twitteru s tím, že černoši do Ameriky v minulých stoletích samozřejmě nepřijeli dobrovolně. Dodal, že svým názorem chtěl burcovat k svobodnému myšlení: „Nemůžeme být mentálně vězněni dalších 400 let.“

Mezitím ale stačil vyvolat ostré reakce. Jako první ho kritizoval zaměstnanec studia, kde se rozhovor natáčel. „Myslím, že jste teď mluvil zcela bez přemýšlení. My ostatní se musíme vyrovnávat s přehlížením, které je důsledkem čtyř set let otroctví, o kterém tvrdíte, že si ho náš lid vybral,“ prohlásil Van Lathan ze stanice TMZ.