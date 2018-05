„V Gambii nám zůstanou ženy, které se nebudou mít za koho provdat“

„Můj syn odjel do Senegalu a pak do Tripolisu. Pět let o něm už nevím. Každý den upeču 30 baget. Z jejich prodeje mám dolar denně.“

„Z naší vesnice už odešlo do Evropy 860 lidí,“ stěžuje si starosta Alhagie Jagne, jehož syn mu volal během natáčení reportáže, že se právě dostal do Německa, do Frankfurtu – ilegálně. Jagne se snaží svého syna přesvědčit, aby se vrátil.

Strastiplná cesta přes pásmo Sahelu skončila v Libyi

Za poslední tři roky připlulo k evropským břehům 31 tisíc Gambijců. Za dolar denně žije v Gambii 46 procent obyvatel. Je to jedna z nejchudších zemí Afriky. Lidé proto do Evropy odcházejí s představou lepší práce a vysokých platů.

Někteří cestu nepřežijí, jiné ilegální migranty vrátí Mezinárodní organizace pro migraci. „Odjel jsem do Senegalu a pak do Mali. Odtud jsem pokračoval do Nigeru. Z nigerského Agadezu jsme pak odjeli do Libye. Nebylo tam pro nás dost jídla a pití, málem jsme zemřeli. Zachránili nás lidi z OSN a odvezli nás zpět do Gambie. Zničili tak moje plány. Nechtěl jsem se vrátit. Chtěl jsem odjet do Evropy, pracovat a vydělávat peníze. Aby ze mě moji rodiče měli radost. Když jsem se vrátil, tak byli nešťastní, protože do toho vložili mnoho peněz a přišli o ně. Tady mám plat 150 euro,“ říká učitel na místní střední škole Mass Kurang.

Mnozí z navrátilců se snaží své spoluobčany od náročné, drahé a nebezpečné cesty odrazovat. Svěřenecký fond pro Afriku tu financuje projekty, které mají oslabit uprchlickou vlnu. Fond podporuje vzdělávání a vytváření pracovních míst i rozvoj podnikání. Na boj s pašeráky a zastavení ilegální migrace z Afriky letos Evropská unie vyčlenila 10 miliard korun. Česká republika přispěje částkou zhruba 100 milionů korun.