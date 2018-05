Gangy Londýna: Po šedesáté vraždě starosta pohrozil, že policie začne prohledávat lidi na ulici

Třiadvacetiletý Londýňan Malcolm Parker přišel o dva blízké – oba byli ubodáni k smrti. Rozhodl se proto, že bude děti ve školách přesvědčovat, aby šly jako on na univerzitu a vyhnuly se gangům. „Pamatuji, když jsem opouštěl školu, tak mi učitel řekl, že skončím ve vězení. Někteří, co to slýchají, se s tím pak ztotožní,“ tvrdí Malcolm.