Naděje pro vysychající Kapské Město: Pitná voda připluje v kusech ledovců z Antarktidy

„Jeden ledovec by mohl po celý rok produkovat kolem 150 milionů litrů vody na den. To je přibližně 30 procent potřeb města,“ odhaduje. V nejbližší době proto hodlá pořádat konference a shánět na projekt peníze. Odhaduje, že potřeba bude kolem 130 milionů amerických dolarů.

Vodní vrty na moři

Podle Sloanových představ by tankery naváděly ledovce odlomené z Antarktidy do oblasti takzvaného Benguelského proudu. Ten směřuje od jihu podél západních břehů Afriky a mohl by tak s sebou ledovce jednoduše „vozit“.

Zhruba půl kilometru dlouhé hory ledu by měly být během tříměsíční plavby obaleny plátnem, které zabrání jejich masivnímu odtávání. I tak se musí podle Sloana počítat s tím, že se třicet procent ledu cestou ke Kapskému Městu rozpustí.

Nedaleko pobřeží by chtěl Sloane ledovce ukotvit podobně jako ropné plošiny a návrtem z nich čerpat vodu. Díky její čistotě bude potřeba jen minimální úprava.

Odhaduje se, že z Antarktidy se každoročně odlomí kolem dvou bilionů tun ledu a mnoho velkých ledovců se rozpouští právě nedaleko břehů jižní Afriky. Díky přirozenému oběhu vody ledové pláně neustále „dorůstají“ – i když kvůli klimatické změně odtávají rychleji.