Vyšetřovatel Mueller má na Trumpa 40 otázek. Vůbec poprvé pohrozil předvoláním prezidenta

Americký prezident Donald Trump by mohl být předvolán v případu údajného vměšování Ruska do amerických voleb. Tvrdí to Trumpův bývalý právník John Dowd. Podle něj zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který roli Ruska v předloňských prezidentských volbách ve Spojených státech objasňuje, varoval právní zástupce prezidenta, že by mohl hlavu státu k podání svědecké výpovědi předvolat obsílkou. Podle amerických médií je to vůbec poprvé, co Mueller o formálním předvolání prezidenta hovořil.