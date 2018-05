Španělský veletok vysychá. Kvůli horku i pěstování zeleniny

Voda z Taja proudí dál o 370 kilometrů. Už 40 let v regionu Murcia zavlažuje citrusové sady a zeleninová pole, která zásobují celou Evropu. Zdejší řeka Segura by to podle tehdejší vlády sama nezvládla. Někteří vodohospodáři s tím ale nesouhlasí. „Už od šedesátých let se ví – a potvrzují to i další studie – že potenciál podzemních vod v okolí řeky Segura je podle hydrogeologického ústavu ohromný,“ tvrdí hydrogeolog Francisco Turrión.

Před 15 lety vedl projekt výstavby osmdesátky studen, které v době velkého sucha potřeby zemědělců plně uspokojily. Navíc je to podle něj obnovitelný zdroj. Přesto jsou dnes studny z vládního nařízení zastavené a pole dál zavlažuje voda ze vzdáleného Taja.