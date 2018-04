Netanjahu představil tajné íránské dokumenty. Teherán podle něj dál pracuje na jaderných zbraních

O osudu dohody rozhodne v nadcházejících dnech Trump

V USA se uvolnění sankcí schvaluje každých 120 dní. Zda Spojené státy obnoví zmírnění hospodářských sankcí vůči Íránu, musí americký prezident Donald Trump tentokrát rozhodnout do 12. května. „Uvidíme, co se stane,“ poznamenal nyní prezident poté, co opakovaně pohrozil vypověděním dohody.

Nynější situace kolem íránské jaderné smlouvy je podle Trumpa nepřijatelná. „Nesložili ruce do klína. Odpalují rakety, prý kvůli televizním přenosům. To si tedy nemyslím,“ řekl šéf Bílého domu, který je prý přístupný dojednání nové smlouvy s Teheránem.

Benjamin Netanjahu v projevu řekl, že si je jist správným rozhodnutím Trumpa ohledně dohody, a dodal, že její současná podoba poskytuje Íránu jasnou cestu k získání jaderného arzenálu.

O íránské dohodě jednal s Trumpem minulý týden francouzský prezident Emmanuel Macron při státní návštěvě ve Washingtonu. Po setkání Macron prohlásil, že nevylučuje vyjednání nové podoby dokumentu. Stávající dohodu ale zcela opustit nechce, naopak navrhuje její rozšíření. Írán ale jakékoli změny v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.