Afričanky přijíždějí do Ruska za prací či studiem, končí ale jako prostitutky

Jenže okamžitě po příjezdu do Ruska ženám vezmou pasy a rozvezou do různých měst. Drtivá většina mladých Nigerijek zůstává v Moskvě. „Bijí je, na několik týdnů zamykají ve studených místnostech, trpí zimou a hladem a nakonec jsou psychicky na dně a souhlasí, že budou pracovat zadarmo jako prostitutky,“ dodává Sofia Dukovnová z Alternativy.

Situaci zřejmě zhorší fotbalový šampionát

V uplynulých několika letech do Ruska přijíždělo z Nigérie zhruba pět tisíc žen ročně. Letošní rok má být rekordní vzhledem k blížícímu se mistrovství světa ve fotbale, které bude Rusko hostit v červnu a červenci. Do země totiž nebude potřebné vízum, na hranicích bude stačit ukázat vstupenku na zápas.

„Bude to ohromný příliv lidí, myslím, že nejlevnější lístek stojí asi třicet dolarů, bude to prakticky vstupní vízum do Ruska,“ podotýká Oleg Melnikov, ředitel nadace Alternativa. Jako fanynky se tak do země mohou dostat stovky dalších dívek, které se mohou stát obětí podvodu.