Luxusní hotel jako krytí pro pašování etiopských Židů. Neuvěřitelné akce Mosadu si všiml Hollywood

Několik členů Mosadu vyrazilo do Súdánu porozhlédnout se po místních plážích a narazili tu na malou vesničku s patnácti bungalovy uprostřed ničeho. Súdánská mezinárodní cestovní korporace postavila toto místo v roce 1972, ale nikdy komplex neotevřela, protože v okolí nebyla žádná elektřina ani silnice a chyběly i dodávky pitné vody.

Izraelští agenti tajných služeb provozovali celý falešný luxusní plážový resort v Arús v Súdánu jako krytí svých operací v 80. letech. Skupina agentů dostala pověření, aby propašovala Židy z hladomorem zmítané Etiopie do Izraele. Tisíce z nich ale uvízly mezi milionem uprchlíků v převážně muslimském Súdánu, zemi nepřátelské Izraeli.

Hotel se stal brzy oblíbeným

V brožuře se hotel chlubil „atraktivními, klimatizovanými bungalovy s plně vybavenými koupelnami“, „výtečnými jídly“ a množstvím vodních sportovních potřeb k pronajmutí.

Destinace se dostala brzy do povědomí a navštívili ji i egyptští vojáci, britské jednotky SAS, zahraniční diplomaté i dokonce samotní členové súdánské vlády. Nikdo z nich neměl tušení o tom, kdo jsou jejich hostitelé.

Přes den hoteloví zaměstnanci, v noci převaděči

Členové Mosadu se starali o hotel sami. Aby nevzbudili podezření, tak například Gad Šimron učil potápění a jiný z jeho kolegů windsurfing. „Byla to kombinace turistické vesničky po vzoru Club Mediterranée. Přes den jsme byli baviči našich hostů. A zároveň jsme jednou za tři čtyři týdny zmizeli na dva nebo tři dny. A proměnili se v nejprofesionálnější převaděče na světě,“ vypráví bývalý agent Mosadu Šimron.

Zaměstnávali i patnáct místních obyvatel, ale nikdo z agentů jim neprozradil svou skutečnou identitu. Súdánští pracovníci ani neobjevili v místnosti s potápěčským vybavením rádiovou techniku, kterou agenti používali pro komunikaci s velitelstvím v Tel Avivu.

Zaměstnanci letoviska a agenti v jednom prováděli veškeré záchranné akce v noci. Když jeli do několik stovek mil vzdáleného uprchlického tábora, oznámili svým zaměstnancům, že budou několik dní mimo město.

/*json*/{"map":{"lat":16.35330778682083,"lng":30.737767887500013,"zoom":4,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":12.330836947501114,"lng":39.81247491875001},{"lat":19.38521851711084,"lng":36.56052179375001},{"lat":31.0260693940473,"lng":34.78073663750001}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"2"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Agenti poté pašovali uprchlíky přes Rudé moře nebo letecky přímo do Izraele. „V noci přistál izraelský stroj Hercules. Nabral je uprostřed pouště a přivezl je do Izraele. A to byl konec téhle kapitoly turistické vesnice Arús v neuvěřitelném příběhu záchrany etiopských Židů ze Súdánu,“ vzpomíná Gad Šimron.

Tajná operace skončila v roce 1985, kdy se vedení Súdánu ujala vojenská junta a situace začala být nebezpečná.

Po vodě nebo letecky dorazilo v 80. letech k izraelským břehům 17 000 etiopských falašů. Mezi prchajícími potomky biblického krále Šalamouna a africké královny ze Sáby byl i pozdější izraelský poslanec Šlomo Molla.

Rekordní letecká záchranná akce

Utajená záchrana ale pokračovala dál a v květnu 1991 se napsala další slavná kapitola. Uprostřed občanské války v Etiopii Mosad a izraelské letectvo evakuovaly během pouhých 36 hodin dalších celkem 14 325 afrických Židů.

Tento letecký most překonal řadu rekordů včetně počtu pasažérů v Boeingu 747 Jumbo, Etiopanů se tam natěsnalo 1 122. Letu velel brigádní generál Amir Nachumi, veteránský bojový pilot a účastník izraelského náletu na irácký jaderný reaktor.

„Většina nikdy v životě neviděla letadlo a v noci se ve vojenských strojích svítí rudě a motory ještě chrlí horký vzduch. Báli se, že je nutíme vlézt do chřtánu drakovi, ale všichni byli úplně potichu a nakonec pokorně nastoupili,“ vypráví Amir Nachumi.

V pozdějších letech už stěhování etiopských Židů do Izraele pokračovalo méně dramaticky a po menších skupinách. Dnes jich ve své zaslíbené zemi žije přes 140 000.