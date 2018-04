Írán destabilizuje celý region, řekl v Rijádu nový americký ministr zahraničí Pompeo

Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr na společné tiskové konferenci s Pompeem zmínil potřebu uvalení dalších sankcí na Írán. Zdůvodnil to mimo jiné chováním Teheránu, který podle obou ministrů podporuje šíitské povstalce v Jemenu útočící na Saúdskou Arábii. Írán podporu rebelů v Jemenu popírá.

Válka v Jemenu trvá už tři roky

Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují šíitští Húsíové a jednotky věrné vládě prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Té od března 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Húsíové se zase opírají o podporu Íránu. Válka si už vyžádala více než 10 000 lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domov.

Z Rijádu má Pompeo ještě dnes odletět do Izraele, kde se setká s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Už 14. května mají Spojené státy přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což oznámil Donald Trump loni v prosinci a vyvolal tím bouřlivé protesty nejen v muslimském světě. Slavnostního přemístění americké ambasády, které se má konat v den 70. výročí vzniku státu Izrael, by se mohl zúčastnit i Trump.