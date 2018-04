Severní Korea uzavře své jaderné testovací středisko, Trump by se mohl sejít s vůdcem KLDR do měsíce

Totalitní KLDR čelí kvůli svému jadernému a raketovému programu mezinárodním sankcím. Středisko na severu země se po poslední jaderné zkoušce loni v září pravděpodobně zčásti propadlo a zřejmě není dál použitelné. Naznačuje to čínský výzkum, z něhož před třemi dny citovala agentura AP.

V rámci sbližování obou zemí Korejského poloostrova Kim Čong-un na pátečním summitu také slíbil, že KLDR posune svůj čas o 30 minut dopředu a sladí tak tamní hodiny s Jižní Koreou. Pchjongjang za jihokorejským časem o půl hodiny zaostává od roku 2015. Posun zavedl komunistický režim při příležitosti 70. výročí konce japonské nadvlády a vysvětlil jej jako skoncování s praktikou zavedenou japonskými kolonizátory.

Schůzka Trumpa a vůdce KLDR by měla být do měsíce

Dojednávané setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem by se mohlo uskutečnit během příštích tří až čtyř týdnů. Trump to řekl v sobotu s tím, že půjde o důležitou schůzku věnovanou denuklearizaci Korejského poloostrova. Nový šéf americké diplomacie Mike Pompeo v rozhovoru v televizi ABC prohlásil, že Kim je „připraven“ předložit „plán, který by pomohl dosáhnout“ denuklearizaci.

„Myslím, že se sejdeme během následujících tří nebo čtyř týdnů,“ prohlásil Trump na politickém shromáždění v americkém státě Michigan. „Bude to velmi důležité setkání, denuklearizace Korejského poloostrova,“ dodal podle agentury Reuters.

Krátce před tím Trump na twitteru napsal, že přípravy historické schůzky postupují velmi dobře a stanovuje se její místo a termín. V pátek uvedl, že jako dějiště rozhovorů jsou ve hře dvě či tři místa.