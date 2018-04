Rusko zakázalo vstup Litevcům, kteří vystupují veřejně protirusky

Tento litevský zákon, který platí od ledna, umožňuje zakázat cizinci vstup do země až na pět let, pokud je dotyčný vážně podezřelý z rozsáhlé korupce, praní peněz či porušování lidských práv. O zákazu rozhoduje na návrh ministra zahraničí litevský ministr vnitra. Zákon je pojmenován po ruském právníkovi Sergeji Magnitském, který zemřel v roce 2009 za nejasných okolností ve vazbě poté, co obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z defraudací.

Podle agentury RIA Novosti jsou nyní na ruské černé listině litevští politici, poslanci a politologové, kteří zaujímají otevřeně protiruský postoj. Seznam je podle ministerstva otevřený a mohou na něj přibývat lidé, kteří budou veřejně vystupovat protirusky. Agentura RIA Novosti ani agentura TASS žádná konkrétní jména neuvedly.