Severokorejský obrat. Příčinou je upadající ekonomika i víra v jaderné odstrašení

„Diplomacie by měla sehrát stěžejní úlohu. Případný ozbrojený konflikt by sice znamenal konec severokorejského režimu, ale za cenu obrovských obětí,“ říká Bříza. „Severokorejci se více jak šedesát let, prakticky od konce korejské války, připravují na boj se Spojenými státy. Případný konflikt by byl velmi krvavý a dlouhý. Severní Korea by sice nakonec prohrála, ale oběti na obou stranách by byly opravdu velké,“ souhlasí koreanista Jaromír Chlada.

Severní a Jižní Korea ve společném prohlášení po pátečním summitu slíbily, že budou usilovat o uzavření dohody s cílem nastolit trvalý mír na Korejském poloostrově. Mírovou dohodu, jež by nahradila smlouvu o příměří, kterou skončila korejská válka v 50. letech minulého století, by chtěly obě krajiny podepsat ještě letos.