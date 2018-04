Nespoutané oranžové veselí. Nizozemsko slaví Králův den

Do centra města se na příjezd královské rodiny přišly podívat tisíce lidí. „Je to fantastická party a Groningen je fantastické město,“ uvedl vladař z dynastie Ambsergů podle veřejnoprávní televize NOS. „Moc děkujeme Groningenu, je to vážne skvělé město,“ dodala královna Maxima.

Králův den, který je státním svátkem, znamená nespoutané veselí v ulicích. Jde zároveň o jediný den v roce, kdy stát dovoluje na ulici prodávat komukoli cokoli, a to bez odvedení daně – a podle toho to během oslav také vypadá. „Všichni vyndáme všechny hračky, všechny knížky a oblečení, co máme. A snažíme se to prodat. A lidi nakupují jako šílení,“ popsala Iris z Amsterdamu.

Vilém Alexandr, který v pátek oslavil jednapadesáté narozeniny, je mezi Nizozemci velmi populární. Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro televizi NOS je s jeho působením na trůně spokojeno třiasedmdesát procent dotázaných. Čtvrtina si dokonce myslí, že odvádí lepší práci než jeho matka Beatrix, která mu předala vládu v dubnu před pěti lety.