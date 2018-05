Od Ženevy po Jakartu. Saúdi stvořili ultrakonzervativní náboženský mikrokosmos

Počet obyvatel: 28 571 770 (37 procent tvoří podle dat OSN z roku 2017 imigranti)

Urbanizace: 83,5 procenta populace

Etnické skupiny: Arabové (90 procent), Afro-asijci (10 procent)

Náboženství: Muslimové (85-95 procent jsou sunnité, 10-15 procent šíité), jiná víra (pravoslaví, protestanti, římsko-katolické křesťanství, židé, hinduisté, buddhisté a sikhové)

- Tyto náboženské menšiny tvoří více než 30 procent populace, většinou je ale jejich veřejný projev v rozporu s wahhábismem. Lidé, kteří nejsou muslimové, tak nemohou mít saúdské občanství.

Věková struktura:

0-14 let: 26,1 procenta

15-24 let: 18,57 procenta

25-54 let: 46,86 procenta

55-64 let: 5,03 procenta

65 let a více: 3,44 procenta

Zdroj: CIA.gov (data z roku 2017)