Úřadující arménský premiér a vůdce opozice se nesešli. Pašinjan dál vyzývá k demonstracím

Vůdce arménské opozice Nikol Pašinjan je rozhodnutý dál vyzývat k protivládním protestům. Řekl to poté, co se s ním za přítomnosti novinářů odmítl sejít a jednat o řešení politické krize v zemi úřadující premiér Karen Karapetjan. Pašinjan zároveň vyzval k dvoudennímu přerušení protestů v Jerevanu, ale nikoli v jiných městech, a poznamenal, že Moskva se do událostí v Arménii nehodlá vměšovat.