Venezuela je největším problémem na celé západní polokouli, tvrdí ředitel Organizace amerických států

Nicméně Kuba už neposílá jednotky do Afriky, jak to bylo v 70. letech. Kuba už není stoprocentně znárodněná ekonomika. Vidíte to stále jako marxisticko-leninistický režim, anebo se to posunuje jiným směrem? Prakticky se pokoušejí o proces otevření hospodářství a snaží se o větší flexibilitu v oblasti politiky. Moc to nefungovalo, ale myslím si, že můžeme říct, že se o to aspoň pokusili. Od návštěvy prezidenta Obamy, možná si vzpomenete, že několik dní poté vyšel úvodník od Fidela Castra, který byl hodně protiobamovský, proti Raúlu Castrovi a tehdy se celý ten proces zastavil a dnes vidíme tu zemi, že žije stejný život jako v minulosti. Není pravda, že nenarušují politickou situaci v jiných zemích, přinejmenším 20 tisíc Kubánců funguje ve Venezuele, v oblasti zpravodajských služeb, takže stále je zde velký silný vliv na kontinent.

Optikou Havany anebo Caracasu ovšem tím hlavním nebezpečím pro západní polokouli jsou USA. Což je ovšem poněkud extrémní názor. Nicméně jistá ostražitost vůči Spojeným státům americkým byla dlouho konstantou politiky všech zemí Latinské Ameriky. Jak je to dnes?

Chování USA by mělo být považováno a posuzováno podle konkrétních případů. V případě Venezuely dělají to, co mají. Obecně jde o to, že nemůžeme mít obecný přístup k chování USA a k tomu, jak spravují svou zahraniční politiku a vztahy s jinými zeměmi, z jiných regionů světa. Situace zde je, jak jednají v každém konkrétním případě. V případě Venezuely postupují správně, mají naši podporu při aplikaci sankcí. Při řešení venezuelské krize jsou všechny varianty otevřeny.

Ale obecně, kdybych letěl do Monte Videa, Buenos Aires a zeptal se náhodného kolemjdoucího na jeho názor na USA… jeho odpověď asi bude, že jsou to arogantní kapitalisté?

Ne, to by záleželo hodně na ideologii osoby, které byste se ptal. Když budou nalevo, tak pravděpodobně vám odpovědí asi ne tak přesně, jak jste to pospal, spíše umírněně, ale bude to ve vztahu k tomu, co jste říkal. Pokud bude na středu, či napravo, tak ta odpověď ohledně aktivit USA by byla kladnější.

Obchod, regulace, které chce zavést, připravuje k zavedení Washington. Jaká je pozice vaší organizace k tomuto dilematu? Volný obchod, nebo určitá forma protekcionismu?

Zaprvé: obchod není součástí programu naší organizace. My se zabýváme zejména demokracií a lidskými právy. Také bezpečností a rozvojem, ale máme zde stanovisko v tom smyslu, že obchod je velice důležitý nástroj pro rozvoj našich členských zemí. Například země jako Uruguay s 3,3 miliony lidí produkuje pro 70 milionů lidí. To všechno nezkonzumujeme, a proto tuto produkci musíme prodávat na vnějších trzích.