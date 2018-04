Apu pod palbou kritiky. Lidé indického původu si stěžují, že jim kreslená postava ničí život

Postava prodavače Apua v sobě koncentruje snad všechny stereotypy o lidech indického původu, které si lze představit. Má osmerčata, doktorát z informatiky i typický přízvuk indického přistěhovalce. Američané s indickými kořeny ale stále hlasitěji volají, že kreslený seriál má tvrdý dopad na jejich skutečné životy.

Mezi kritiky patří i komik Hari Kondabolu. Simpsonovi podle něj zesměšňují jeho rodiče, kteří do New Yorku přiletěli z indického Tenáli. O Apuovi natočil dokument, který nakonec zasáhl i muže, jenž kreslenému prodavači propůjčuje hlas.

„Pokud to způsobuje bolest a utrpení, ať už jakýmkoli způsobem, a přispívá k odsouvání lidí na okraj společnosti, je to zneklidňující. Skutečně,“ říká herec Hank Azaria, který Apua dabuje. Podle některých kritiků je Azaria součást problému, protože v roli Apua by se neměl pitvořit bílý herec.

Obsazení je klíčové i přesto, že není vidět. V případě české verze seriálu hrála při výběru herců roli i podobnost jejich hlasu s původními interprety. Ne všichni se herectví věnují naplno.

Právě Apu v češtině mluví hlasem Vítězslava Bouchnera, který do studia odbíhá ze své realitní kanceláře. „Trošku se stylizujete do hlasové podoby té figury. A Apu mluví trochu chřaplavým hlasem, takže jsem se snažil tomu přizpůsobit,“ podotýká dabér, který ale indický přízvuk do češtiny nemíchá. Nevyzněl by, stejně jako vtipy ztracené v překladu.