SROVNÁNÍ: Kolik je v KLDR mobilů a kolik aut? A kdy Jih přeskočil svého severního souseda?

Dva severokorejští vojáci na jednoho z jihu

I když je KLDR ve světovém žebříčku velikosti populace až na 52. místě, podle odhadů disponuje čtvrtou největší armádou. Pro všechny Severokorejce platí od 17 let branná povinnost; muži musí odsloužit deset let, ženy zůstávají ve vojsku do dosažení 23 let.

Povinná vojenská služba platí i v Jižní Koreji, muži ve věku 18–35 let musí odsloužit minimálně 21 měsíců, délka vojny se ovšem mírně mění podle toho, kde je vykonávána.

Celkové výdaje KLDR na armádu se odhadují na 15 miliard amerických dolarů ročně, což je zhruba 21 procent jejího HDP. Jižní Korea za armádu platí dokonce 37 miliard dolarů, což ovšem představuje necelá tři procenta HDP země.