V USA dopadli „zabijáka ze zlatého státu“, v 70. a 80. letech znásilnil desítky žen, dvanáct lidí zabil

Pachatel, který v průběhu 70. let v jižní Kalifornii znásilnil padesát jedna žen a do poloviny 80. let zabil dvanáct lidí, policii dlouhou dobu úspěšně unikal. Spojováno s ním je i 120 případů vloupání.

FBI před dvěma lety vypsala odměnu 50 tisíc dolarů (milion korun) za informace, které povedou k jeho dopadení.

DeAngelo byl zatím obviněn ze čtyř vražd spojovaných s případem sériového zabijáka. Podezřelý je z vraždy Briana a Katie Maggiorových, k níž došlo v roce 1978 v Sacramentu, a z vraždy Charlena a Lymana Smithových z roku 1980. Ti žili v okrese Ventura. Další obvinění budou pravděpodobně následovat.