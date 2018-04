Kritici přesunu české ambasády do Jeruzaléma jsou podle Zemana zbabělci

„Chceme tak svou přítomnost v Jeruzalémě posílit a napomoci rozvoji vzájemné spolupráce v celém spektru oblastí,“ napsala česká diplomacie. Tento krok ale podle prohlášení ministerstva nemá žádný vliv na konečnou dohodu o Jeruzalémě a Česká republika plně respektuje společnou pozici Evropské unie, která považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i budoucího státu Palestina.

Zeman ve svém projevu na oslavách poukázal na to, že je to poprvé, kdy je Pražský hrad dějištěm oslav výročí jakéhokoliv státu. Prezident podle svých slov věří tomu, že nastanou tři fáze přesunu české ambasády do Jeruzaléma. První z nich je vznik honorárního konzulátu, další fází bude přesun českých institucí, jako je CzechTourism nebo CzechTrade. Třetí fází by byla samotná ambasáda. „Příští rok v Jeruzalémě,“ zakončil prezident svůj projev v angličtině slovy ze židovské modlitby.

Zeman se v projevu také vyslovil k evropským kritikům návrhů na přesun ambasád do Jeruzaléma. „Sami sebe označují za umírněné, já jim říkám zbabělci. Připouštím, že to není příliš zdvořilé, ale myslím, že je to upřímné,“ řekl. Uvedl také, že přesun ambasády navrhl před čtyřmi lety, a odmítl, že by tím okopíroval Spojené státy. „Naopak, Spojené státy americké okopírovaly můj návrh,“ podotkl.