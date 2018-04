Kongresmani přivítali Macrona nadšenými výkřiky a ovacemi. Ten je však varoval před izolacionismem

„Naše pozice je jasná, Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň. Ne nyní, ne za pět let, ne za deset let, nikdy. Tato politika by nás ale nikdy neměla dovést k válce na Blízkém východě,“ prohlásil francouzský prezident. „Je třeba respektovat suverenitu zemí, jako je Írán. Takže na jednu stranu nebuďme naivní, na druhou stranu ale nevyvolávejme nové války,“ dodal.