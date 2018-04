Dánský konstruktér ponorky dostal za vraždu novinářky doživotní trest

Podle soudních lékařů Wallová zemřela v důsledku nedostatku vzduchu v plicích, což mohlo nastat při podřezání nebo fyzickém udušení oběti. Při pitvě byly rovněž odhaleny stopy poranění, z nichž řada byla patrná v oblasti genitálií.

Policie při vyšetřování smrti Wallové objevila v Madsenově počítači videa zachycující mučení a popravy žen. Madsen ale tvrdil, že mu daný pevný disk nepatří a že do jeho ateliéru mělo přístup mnoho lidí.

Zločinci odsouzení v Dánsku na doživotí si v průměru odsedí ve věznici 16 let, píší tiskové agentury.

Madsen přibližně čtyřicetitunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus zkonstruoval a vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě.

Wallová studovala na pařížské Sorbonně, na Londýnské ekonomické škole (LSE) a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde získala v roce 2013 magisterský titul v oboru žurnalistiky. Psala mimo jiné pro list The New York Times, The Guardian nebo pro časopis Time.