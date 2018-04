Babiš žaluje slovenský deník. Za rozhovor s bývalým příslušníkem StB chce omluvu a milion eur

Babiš spolupráci s StB dlouhodobě odmítá. Slovenský soud letos v lednu v obnoveném líčení v souladu s loňským verdiktem ústavního soudu ale zamítl jeho žalobu, že je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně.

Sarkocy v rozhovoru s redaktorem Nového Času a dalšími novináři měsíc nato prohlásil, že viděl originál Babišova spisu ohledně jeho spolupráce s komunistickou tajnou policií StB a že ve spisu není nic zfalšovaného. Babiše také označil za člověka, který chtěl ze spolupráce s StB těžit a měl rád peníze. Babiš tehdy v reakci uvedl, že Sarkocy lže.

Nový Čas omluvu odmítá

Premiérův právník v žalobě podle Nového Času napsal, že Babiš pociťuje zveřejnění lživých výroků o jeho osobě jako obrovskou křivdu. Sarkocyho výroky o něm prý vytvářejí úmyslně „nepravdivý obraz vypočítavého, nečestného člověka“.

„Je to sprostý lhář. Nevím, o kolik, to řeší právníci, ale Nový Čas jsem zažaloval. Kdybych vyhrál, tak to dám na charitu,“ řekl premiér Radiožurnálu.