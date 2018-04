Arménská vládní koalice se rozpadla, země je ve slepé uličce

Situace v Arménii se dostala do slepé uličky, řekl úřadující předseda vlády Karapetjan. „Pašinjan prohlašuje, že úřadujícím premiérem se musí stát kandidát lidu, tedy on sám. Požádal jsem prezidenta, aby se poradil s politickými silami země a vypsal nové parlamentní volby. Chtějí-li občané Arménie zvolit Pašinjana, nechť se stane premiérem,“ konstatoval Karapetjan.

Dosavadní první vicepremiér Karapetjan se postavil do čela vlády po pondělní rezignaci ministerského předsedy Serže Sargsjana, které předcházelo deset dní masových demonstrací v Jerevanu a dalších arménských městech.

Karapetjana, který je stejně jako Sargsjan reprezentantem Republikánské strany ovládající parlament, považuje Pašinjan za představitele zkorumpovaného režimu a jeho úřadování v čele vlády je pro něj nepřijatelné.

Do předčasných parlamentních voleb by podle Pašinjana neměl stát v čele vlády zástupce republikánů. „Do funkce předsedy vlády by měl být jmenován kandidát lidu, a pak by měla být jmenována prozatímní vláda. Až potom se mohou uskutečnit mimořádné parlamentní volby,“ řekl Pašinjan podle agentury Arka.

Pokud vládnoucí Republikánská strana takový scénář odmítne, měli by lidé podle Pašinjana volby bojkotovat.