Data z Facebooku byla k ničemu, zaznělo v britském parlamentu na obhajobu Cambridge Analytica

Podobně se vyjadřoval také zástupce CA Clarence Mitchell, podle něhož byly údaje od Kogana „jen o malinko lepší než pouhé hádání“, napsal web deníku The Guardian. Nečestně získaná data prý v rámci práce na kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa použita nebyla a CA už je smazala. „Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky,“ řekl Mitchell, podle něhož je působení společnosti mnohými zkreslováno.

Kogan je jednou z ústředních postav celého případu, neboť jím vyvinutý osobnostní dotazník je jediným potvrzeným zdrojem CA pro data z Facebooku. „Rozhodně jsme jim data předávali, to je nezpochybnitelné,“ řekl Kogan mediálnímu výboru britského parlamentu. Dodal, že bývalý šéf CA Alexander Nix o tom dříve zákonodárcům lhal.

Facebook dříve uvedl, že díky Koganovi mohla CA tajně získat informace až o 87 milionech uživatelů. Bývalá manažerka poradenské firmy Brittany Kaiserová přitom před týdnem britskému parlamentu řekla, že CA měla vícero podobných zdrojů informací. Zda vůbec, případně do jaké míry CA přispěla k Trumpovu volebnímu vítězství nejspíše nelze přesně určit, ale Alexander Nix brzy po něm prohlásil: „V podstatě každé sdělení, které Trump vydal, bylo odvozeno z dat.“

„Takže, jak se zdá, data, za něž utratili milion babek, byla k ničemu. Nepoužili je na Trumpa. Návrh ohledně brexitu selhal. A nejdůležitější bod: Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky. Uf. Jsem ráda, že se vše vyjasnilo,“ poznamenala na Twitteru reportérka The Guardian Carole Cadwalladrová, která aktivity CA dlouhodobě sleduje a stála za průlomovou reportáží o bývalém analytikovi společnosti Christopherovi Wyliem. V tweetu odkazovala také na práci CA na kampani za odchod Británie z EU, kterou Mitchell předtím popřel.

Jsem jen smolař, bránil se Kogan

Skandál kolem britské firmy způsobil velké problémy společnosti Facebook, která se omluvila a slíbila do budoucna lepší ochranu uživatelských dat. Zároveň kritizovala „podvod“ ze strany CA a Kogana. „Podle mě si uvědomují, že jejich platforma byla vytěžována zleva zprava tisíci dalších a já jsem byl pouze ten smolař, kterého nějak spojili s Trumpovou kampaní, a jsme tam, kde jsme,“ řekl v úterý Kogan.

Deník Financial Times v pondělí informoval o tom, že kontroverzní odborník na podzim 2015 ve Facebooku pracoval jako konzultant. „To, co jsem je učil, byly lekce vyplývající z práce s daty nashromážděnými pro Cambridge Analytica,“ citoval Kogana list. Facebook ale Financial Times řekl, že o Koganových aktivitách spojených s CA tehdy nevěděl.