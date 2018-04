Izrael definitivně ruší plán masových deportací, Afričany chce přimět k dobrovolnému návratu

Izraelská vláda nevyhostí tisíce afrických migrantů. Podle agentury Reuters to sdělil kabinet nejvyššímu soudu. Vláda se tak rozhodla poté, co padla klíčová dohoda s Ugandou, píše izraelský list Times of Israel. Do třetích zemí mělo zamířit asi 35 tisíc běženců, židovský stát sklidil za kontroverzní plán kritiku z celého světa. Izraelská vláda chce teď usilovat o to, aby migranti opustili zemi dobrovolně.