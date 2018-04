Facebook pomohl šířením falešných zpráv rozpoutat náboženské útoky na Srí Lance

Nedávné útoky buddhistů na muslimy na Srí Lance, loňské lynčování venkovanů v Indonésii, násilné útoky v Mexiku či Indii. Několik incidentů z poslední doby spojuje to, že je vyvolalo šíření nenávistných a nepravdivých sdělení na facebooku. Podle deníku The New York Times (NYT) může sociální síť v zemích se slabými institucemi působit jako rozbuška násilností.