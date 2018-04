Poprvé v historii se do čela německé sociální demokracie dostala žena. Ostřílená Nahlesová

Profil Andrea Nahlesová

Nahlesová je od září 2017 předsedkyní frakce SPD ve Spolkovém sněmu a patří k vůdčím osobnostem levicového křídla strany.

V letech 2013 až 2017 byla ministryní práce a sociálních věcí ve třetím kabinetu kancléřky Angely Merkelové. Za svého působení v čele resortu Nahlesová prosadila plošné zavedení minimální mzdy ve výši 8,5 eura na hodinu (asi 214 korun), zákon o předčasném odchodu do důchodu, který umožňuje některým pracujícím odejít do penze už po dosažení 63 let, nebo zvýšení invalidních důchodů.

Do SPD vstoupila již v roce 1988, v letech 1995 až 1999 předsedala mládežnické organizaci strany. V roce 1998 byla zvolena do Spolkového sněmu, čtyři roky nato ale svůj mandát neobhájila. Do poslanecké lavice se znovu vrátila po volbách v roce 2005. Od roku 1997 je členkou předsednictva SPD, od roku 2003 i prezidia strany. V letech 2009 až 2013 byla generální tajemnicí SPD.

Nahlesová se narodila 20. června 1970 v Mendigu. Vystudovala germanistiku a politické vědy na Univerzitě v Bonnu. Pochází z katolické rodiny a skromných venkovských poměrů a ráda zdůrazňuje, že v politice zastává především zájmy obyčejných lidí.

Zdroj: ČTK