V Indii schválili trest smrti za znásilnění dětí. Vláda byla pod tlakem masivních protestů

Vláda novým nařízením reaguje na vlnu protestů, která zemí otřásla po nedávném znásilnění a zabití osmileté dívky na severozápadě Indie a několika dalších brutálních případech.

Výnos dále zpřísňuje tresty pro osoby usvědčené ze znásilnění dívek mladších 16 let. Těm podle agentury Reuters nově hrozí minimálně 20 let za mřížemi, což je až dvojnásobně více. Osobám usvědčeným z násilí na dospělých ženách hrozí místo sedmi deset let vězení.

Násilí na ženách se v Indii rozmáhá, přestože v roce 2013 byly přijaty přísnější zákony. Stalo se tak po znásilnění studentky, kterého se v prosinci 2012 dopustila v autobuse projíždějícím Dillí skupina mužů. Do ulic tehdy na protest vyšly stovky tisíc lidí, kteří požadovali přísnější legislativu.

V roce 2016 bylo v Indii zaznamenáno asi 40 tisíc případů znásilnění, ve 40 procentech z nich se oběťmi stali děti.

Holčičku omámili a utýrali

V půlce dubna stanulo před soudem v indickém městě Kathua osm mužů obviněných ze znásilňování a vraždy osmileté muslimky z kočovného kmene. Podle vyšetřovatelů byl čin součástí snahy hinduistických pachatelů muslimské obyvatele zastrašit a vyhnat z oblasti na severu Indie.

Mezi obviněnými je čtveřice policistů a správce hinduistického chrámu. Právě tam muži holčičku údajně na začátku roku týden věznili poté, co ji zajali v lese a omámili drogami. Podle vyšetřovatelů dívku jménem Asifa opakovaně znásilňovali a nakonec ji škrtili a ubili kamenem. Policisté jsou obviněni z maření vyšetřování po přijetí úplatku.

Údajní pachatelé patří ke komunitě, která se s kočovníky přela o půdu, a jejich případ podle agentury AFP dokládá atmosféru napětí mezi komunitami v Indii vedené hinduistickými nacionalisty od nástupu premiéra Nárendry Módího v roce 2014.