Z Afghánistánu míří do Turecka uprchlická vlna. Někteří jdou i pěšky, na hranici se chystá zeď

video Horizont ČT24: Strastiplná cesta uprchlíků z Afghánistánu do Turecka

Jen za první čtvrtletí do Turecka ilegálně dorazilo 27 tisíc Afghánců, to je trojnásobek dřívějších čísel. Mnoho z nich žene vpřed strach, že cestu už brzy znemožní zeď, kterou buduje Turecko na hranicích s Íránem. Podobá se té, co stojí na hranici se Sýrií.

V porovnání se třemi a půl miliony Syřanů, kteří v Turecku našli přechodný domov, Afghánců není mnoho, zatím jich v Turecku našlo útočiště 150 tisíc, ale i oni jsou však pro Ankaru přítěží.

Jen loni o domov kvůli bojovým akcím Talibanu přišlo 360 tisíc Afghánců. Za přechod přes hory dali často poslední majetek, cesta je vyjde na 600 až 1000 dolarů. I kvůli tomu už couvnout nemůžou a musí v cestě pokračovat. Navíc se šíří zvěsti, že kdyby v Íránu zůstali, policie by je deportovala.