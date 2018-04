Kurdové žijící v Česku: Malá skupina, která o sobě umí dát vědět

Starší generace Kurdů přicházela do Československa od 60. let minulého století za studiem. Nejčastěji šlo hlavně o irácké Kurdy, a to vzhledem k dobrým vztahům tehdejšího socialistického Československa s Irákem.

Po sametové revoluci v roce 1989 program skončil, řada z nich se vrátila do domovské země. Tam však mnozí navrátilci čelili represím, proto se rozhodli vrátit zpět do Česka, odkud případně zamířili do Německa.

Rok 1989 byl klíčový i co do složení Kurdů podle jejich domovské země. Zatímco od 60. do 80. let v Česku působili hlavně iráčtí Kurdové s levicovou politickou orientací napojení na Komunistickou stranu Iráku, později převážili Kurdové z Turecka a ze Sýrie.

Když je potřeba, umí spojit síly

V Česku funguje kurdské občanské sdružení KOM-KURD, které místní komunita založila v roce 2003. Částečně navazuje na aktivity Kurdů v Československu před rokem 1989. V současnosti ho vede Ahmed Ismail, syrský Kurd žijící v Česku s přestávkou od 80. let.

Sdružení v současnosti sotva zvládá utáhnout nájem své kanceláře. Dříve bylo mnohem více aktivní, nyní se omezuje na pomoc nově příchozím Kurdům s tlumočením a byrokracií, případně organizuje demonstrace.