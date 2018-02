Merkelová: Solidarita není jednosměrka, EU společný azylový systém potřebuje

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) chce, aby Evropská unie měla společný azylový systém, který odolá krizím a bude konečně solidární v rozdělování běženců. Řekla to v projevu před Spolkovým sněmem. Do června v tomto tématu očekává výrazný pokrok. Šéfka německé vlády také prohlásila, že by EU měla postupovat jednotněji v zahraniční politice a měla by sehrát větší roli ve snahách zastavit masakr v Sýrii.