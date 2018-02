Kromě StB se o Corbyna zajímala i východoněmecká Stasi, píše britský deník

The Sun připomněl, že tajemnicí LAP byla také levicová aktivistka Cynthia Robertsová, která se v roce 1985 přestěhovala z Británie do Prahy. Britský bulvární nedělník Mail On Sunday o ní v roce 2008 s odvoláním na materiály StB napsal, že byla agentkou československé tajné policie a mezi jiným vypracovávala zprávy o britských politicích, včetně premiérky Margaret Thatcherové. Robertsová před deseti lety v rozhovoru s ČTK popřela, že by kdy pracovala pro zpravodajské služby. Corbyn tehdy zdůraznil, že Robertsovou neznal.

Corbynův mluvčí na dotaz The Sun uvedl, že si předseda labouristů nebyl vědom, že by se někdo v jeho okolí pokoušel z pověření tajných služeb infiltrovat nějakou organizaci.