Obyvatelé poblíž pašerácké stezky mezi Francií a Itálií se děsí, co najdou, až roztaje sníh

Jedním z těch, kdo uprchlíkům poskytuje přístřešek, je bývalý voják Bernard Liger, který žije v poslední vesnici Névache na konci silnice. Za ní už se nachází jen těžko dostupné horské hřebeny.

Liger v alžírské válce velel jednotce muslimů bojujících na straně Francouzů. Po porážce své vojáky přes výslovné rozkazy generála De Gaulla tajně převezl do Francie, aby je zachránil před jistou smrtí. Bernard s úsměvem tvrdí, že tehdy poprvé pašoval lidi. Když dojde na dnešní běžence, úsměv ho přechází.

„Všichni se tady bojíme toho, až přijde jaro a roztaje sníh. Toho, co najdeme. Nemáme tušení, co to bude,“ vysvětluje Bernard Liger s tím, že migranti na útěku před policií mohli snadno spadnout do roklí nebo se stát obětí lavin.

Přes pohraniční hřeben mezi Francií a Itálií vede řada historických pašeráckých stezek. Ty už dlouhá desetiletí neměly využití, až teď je znovu oživili právě uprchlíci. Bernard v případě potřeby dočasně ubytovává ve svém domě až čtyři lidi. Především takové, kteří na zbývajících dvacet kilometrů do Briançonu nemají dost sil.

„Měli jsme tu jednoho, kterého v Libyi postřelili do nohy. V Itálii nechali kulku v kosti. Jenom mu to zafačovali a řekli mu: vydej se dál na sever a uvidíš. A v tomhle stavu dorazil sem,“ popisuje Bernard situaci.