Na Rusy útočí bizarní předvolební spoty. Zachraňují Zemi před dekadentní Gayropou

Pak ale upadá do noční můry, která mění jeho názor. Nejprve se objeví ve dveřích vojáci. Pozdraví ho gestem, které proslavil černý americký sprinter Usain Bolt. I jeden z vojáků je černoch. Vojáci mu oznámí, že ho přišli odvést do armády. A jak se ve snu dvaapadesátiletý muž dozví, armáda odvádí do šedesáti let.

Herci neví, kdo si jejich práci objednal

Úlevu otci rodiny nepřinese ani cesta do kuchyně, kde potká cizího muže. „Jsem gay na ubytování,“ oznámí ve snu cizí muž v kuchyni. Homosexuální podnájemník, kterého musí rodina přijmout, protože si nenašel partnera, je další údajný nápad údajné nové vlády.

Profesionálně zpracované video pokračuje v líčení jiných, neméně bizarních dopadů, které může mít neúčast v ruských prezidentských volbách.

Volební komise ujišťuje, že s ním nemá nic společného. Dokonce i herci tvrdí, že nevědí, kdo si jejich práci objednal, tvrdí ale, že jde o zdařilou satiru. V každém případě se ale dotýká cílů současného vládce Kremlu.

Putin se dlouhodobě těší podpoře kolem 70 až 80 procent, jenže nízká účast mu nepomůže takovou převahu získat. Navíc chce světu vyslat zprávu, že zvítězil díky masivní podpoře a vysoké volební účasti.