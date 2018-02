Íránské armádě se podařilo najít trosky zříceného letadla, černé skříňky ale stále chybí

„Vrtulníky revolučních gard ráno našly trosky letadla na hoře Dinar,“ řekl státní televizi IRIB generál Ramazán Šaríf. Záchranné týmy hledaly trosky dva dny, ale práci jim ztěžovalo špatné počasí i terén. V oblasti podle íránských médií hustě sněžilo, počasí se umoudřilo až během úterý.

Televize IRIB odvysílala první snímky trosek pořízené z vrtulníků. Podle pilotů leží zbytky letadla asi 30 metrů pod vrcholem hory, ve výšce zhruba 3500 metrů nad mořem.

Stroj ATR-72 společnosti Iran Aseman Airlines letěl v neděli na vnitrostátní lince z metropole Teheránu do města Jásúdž na jihozápadě Íránu. Podle íránských médií zmizel z radarů zhruba 50 minut po startu z mezinárodního letiště Mehrábád v Teheránu. Na palubě 24 let starého letadla bylo šest členů posádky a 60 cestujících: předpokládá se, že nikdo nepřežil.

/*json*/{"map":{"lat":30.88022197917042,"lng":51.486822671093705,"zoom":5,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":30.975642299106514,"lng":51.42159134785152,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Aerolinky jsou v EU na černé listině

Mluvčí záchranářů řekl agentuře IRNA, že „existují konkrétní důkazy a svědectví“, která naznačují, že letoun letěl příliš nízko. Proto podle něj narazil do více než čtyři tisíce metrů vysoké hory Dinar. Očekává se, že ještě během úterý se podaří najít skříňky se záznamy o letu, které objasní příčinu neštěstí. Velitel pozemních sil íránské armády Kíumars Hejdarí řekl, že pro mrtvé bude nutné vyslat jednotky ve speciálních vozidlech.

Polosoukromé aerolinky Iran Aseman Airlines jsou třetí největší íránskou leteckou společností co do počtu vlastněných letadel. Zajišťují především vnitrostátní dopravu, ale i některé mezinárodní lety. Podle agentury DPA Evropská komise nedávno tuto firmu kvůli stavu jejích letadel přidala na černou listinu aerolinek, které do zemí EU létat nesmějí.

Aerolinky Aseman mají na svém kontě dvě havárie. V roce 1994 se poblíž íránského města Natanz zřítil stroj s 66 lidmi na palubě a v srpnu 2008 Boeing 737 se 74 lidmi na palubě havaroval v Kyrgyzstánu. V obou případech neštěstí nikdo nepřežil.

Na technickém stavu íránských dopravních letadel se nepříznivě podepsaly dlouholeté mezinárodní sankce, jimž byl Írán vystaven.