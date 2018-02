Útočník z Floridy poprvé před soudem. Podle obhájců se přizná, pokud mu nebude hrozit trest smrti

Podle záznamů, k nimž se dostala AP, byl Cruz ve věku tří let označen za mentálně opožděného. Podle CNN později podstoupil psychiatrické léčení. S chováním měl problémy prakticky po celou školní docházku, nejednou prý do školy přinesl nože a munici. Loni byl ze školy vyloučen.

Během své předvolební kampaně kritizoval Trump přísnější regulaci jako porušení ústavních práv i zákaz nošení zbraní ve školách či kostelech. Stal se také podporovatelem Národní asociace držitelů zbraní, lobbystické organizace, která mu přispěla na kampaň třiceti miliony dolarů.

Po nastěhování do Bílého domu zrušil opatření svého předchůdce Baracka Obamy, které ztěžovalo mentálně nemocným lidem přístup ke zbraním.

Snahy zavést přísnější pravidla při prodeji střelných zbraní byly dosud v USA marné, přestože řádění zběsilých střelců v zemi jen za posledních několik let zaplatily životem desítky lidí. Sám prezident omezení prodeje zbraní dosud nakloněn nebyl.

Databázi osob, jimž se zbraně prodávat nesmějí, vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Cornynův návrh by postihoval federální úřady, které FBI neposkytují nezbytné informace. Státy, které by zpřísněný systém kontrol uplatnily, by naopak získaly federální podporu.

Návrh republikána Cornyna by mohl v Kongresu získat podporu obou politických táborů, protože jeho spolupředkladatelem je demokratický senátor Chris Murphy.